СК подтвердил возбуждение дела против депутата Заксобрания Приморья

Его и двух его знакомых подозревают в сбыте 50 кг ртути

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России по Приморском краю подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания региона и двух его знакомых, подозреваемых в сбыте 50 кг ртути. Об этом сообщили в телеграм-канале СУ СК РФ по Приморскому краю.

Ранее прокуратура сообщила об аресте за сбыт ртути жителя Приморья. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что это депутат от партии КПРФ Артавазде Оганесян. Его взяли под стражу.

"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края и его двух знакомых. Они подозреваются в сбыте ядовитых веществ (ч. 3 ст. 234 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 25 октября 2025 года депутат вступил в преступный сговор с двумя своими знакомыми и иными лицами, чтобы незаконно купить, хранить и перевозить металлическую ртуть для продажи в Приморском крае. Подозреваемый распределил роли и создал организованную преступную группу. После злоумышленники нашли ртуть для сбыта. С 25 октября по 13 ноября они незаконно продавали ядовитое вещество во Владивостоке.

Двое подозреваемых взяты под стражу, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении еще одного человека. Сопровождают уголовное дело сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.