Происшествия

Задержанным за подготовку покушения на высшего чиновника РФ обещали наркотики

Украинская сторона общалась со злоумышленниками через мессенджер Imo
05:09
обновлено 05:16
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Представитель украинских спецслужб, вербовавший двоих граждан РФ для покушения на одного из высших чиновников РФ, обещал им наркотики за выполнение задания. Об этом сами задержанные сообщили в ходе допроса, видео с которым распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В мессенджере Imo я познакомилась с Русланом, который за метадон предложил мне съездить в Москву и сделать его дела. Я взяла своего мужа, и мы поехали", - рассказала одна из задержанных. 

