В Киеве и большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

Помимо столичного региона, сирены звучат в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога вновь введена в Киеве, Киевской области и большинстве регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, позже ее отменили в большинстве регионов. Сообщалось о взрывах в Киеве, где предупреждение действовало около пяти с половиной часов.