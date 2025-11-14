ФСБ задержала первого замглавы управления челябинской ФСИН

По делам о коррупции также задержали несколько руководителей главного управления региональной службы

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с коллегами из ГУ СБ ФСИН России задержали по делам о коррупции некоторых руководителей главного управления ФСИН по региону. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В частности, сотрудники УФСБ совместно с сотрудниками ГУСБ ФСИН России задержали первого заместителя начальника ГУ ФСИН по Челябинской области, полковника внутренней службы Бульчука; начальника ОСБ ГУ ФСИН по региону, полковника внутренней службы Мохова; главного бухгалтера ведомства, полковника внутренней службы. Задержан и представитель коммерческой организации, подозреваемый в даче взяток", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данным силовиков, фигуранты в числе прочего использовали производственные мощности пенитенциарных учреждений и труд осужденных для личного обогащения. Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

В пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области подтвердили ТАСС проведение следственно-оперативных действий.