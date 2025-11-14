В Кабардино-Балкарии изъяли порядка 3 тыс. бутылок контрафактного алкоголя

На территории Лескенского района был обнаружен подпольный цех

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 14 ноября. /ТАСС/. Около 3 тыс. бутылок несертифицированного алкоголя и порядка 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости изъяли оперативники в подпольном цеху в Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном управлении ФСБ.

"На территории Лескенского района обнаружен подпольный цех по изготовлению контрафактного алкоголя. Из незаконного оборота изъято около трех тысяч готовых к реализации емкостей продукции без федеральных марок акцизного сбора, а также более пяти тысяч литров спиртосодержащей жидкости", - пояснили в ФСБ.

Отмечается, что речь идет о трех жителях республики, причастных к незаконному производству алкогольной продукции без маркировки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.