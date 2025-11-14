NTV: в Стамбуле три человека умерли после фаршированных мидий и картофеля

Еще один находится в реанимации

СТАМБУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Трое граждан Германии умерли в Стамбуле предположительно в результате отравления популярными блюдами уличной кухни - мидиями с рисом и кумпиром (фаршированный картофель). Об этом сообщил телеканал NTV.

По его данным, семья Бёджек из четырех человек, прибывшая на отдых в Стамбул, почувствовала себя плохо в ночь на 12 ноября. С подозрением на пищевое отравление они были доставлены в больницу, где в четверг умерли трехлетняя Масал и шестилетний Кадир. Утром в пятницу там же умерла их мать Чигдем. Отец семьи Сервет находится в реанимации, передает NTV.

Как установила полиция, семья Бёджек 11 ноября употребляла мидии с рисом, приобретенные у уличного торговца, и кумпир в одном из кафе в туристическом районе Ортакей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности", задержаны продавец мидий, локума и кумпира, кафе, которое посещали туристы, на время расследования опечатано.