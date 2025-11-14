ТАСС: готовивший теракт на Троекуровском кладбище ранее убил человека в Башкирии

В правоохранительных органах сообщили, что помимо статьи за убийство Джалолиддину Шамсову вменяли незаконное хранение огнестрельного оружия

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Участник подготовки покушения на высшего российского чиновника на Троекуровском кладбище в Москве Джалолиддин Шамсов совершил в 2021 году убийство в Башкирии и скрылся в Киеве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Уроженец Таджикистана Шамсов получил гражданство РФ в 2010 году. В 2021 году он совершил в Башкирии убийство, но сбежал от правоохранителей и скрылся на Украине", - сказал собеседник агентства.

По информации агентства, помимо статьи за убийство Шамсову вменяли незаконное хранение огнестрельного оружия, с помощью которого он совершил преступление. По предварительным данным, он представился Русланом тем, кто должен был оставить бомбу на кладбище.

Как сообщили ранее в ФСБ, был предотвращен теракт против одного из высших чиновников России, взрыв хотели совершить у могилы его близких на Троекуровском кладбище. Задержаны трое соучастников подготовки теракта - двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии. Имя и должность чиновника не уточняются.