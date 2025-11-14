В Чехове таксист сбил подростка на переходе

Несовершеннолетний госпитализирован

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Haval в Чехове сбил подростка, который переходил дорогу на пешеходном переходе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП с участием такси произошло утром около одного из домов, расположенных на улице Чехова. "По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Haval, совершил наезд на 15-летнего подростка, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.