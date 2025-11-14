В Армении задержали сотрудника оппозиционного интернет-ресурса

Ишхан Хосровян находится в Ереванском городском управлении полиции и скоро будет переведен в следственный отдел по городу

Редакция сайта ТАСС

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудник сайта для проверки фактов и предоставления информации antifake.am Ишхан Хосровян задержан правоохранительными органами Армении. Об этом сообщил адвокат Рубен Меликян в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Изначально адвокат сообщил, что с утра не мог связаться с Ишханяном и предположил, что последний также был задержан "в рамках репрессий, направленных на закрытие агентства". Позже он проинформировал, что Ишханян связался с ним, сообщив о своем задержании. "Только что мне позвонил на стационарный телефон Ишхан Хосровян. Он сообщил, что задержан, находится в Ереванском городском управлении полиции и скоро будет переведен в следственный отдел по Еревану", - отметил Меликян.

Другой адвокат Вараздат Арутюнян в Facebook ранее сообщил о задержании журналиста antifake.am Давида Фиданяна по подозрению в воспрепятствовании правосудию во время обысков, проводимых в офисе интернет-ресурса. "Журналист Давид Фиданян в настоящее время задержан (72 часа ареста), обвинения ему пока не предъявлены. Он был задержан по подозрению в "воспрепятствовании правосудию" (за то, что поздно открыл дверь)", - сообщил Арутюнян.

Правоохранительные органы рано утром 13 ноября пришли с обысками в дома оппозиционных деятелей, соавторов и ведущих программы "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, которые жестко критикуют действующую власть и премьер-министра Никола Пашиняна. Затем Самсонян и Сагателян были задержаны по обвинению в хулиганстве на основании заявления, поданного спикером армянского парламента Аленом Симоняном. Позже решением суда оба блогера были арестованы на два месяца. После задержания Сагателяна и Самсоняна сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис antifake.am, была изъята вся техника интернет-ресурса.

Ранее третий президент Армении Серж Саргсян (2008-2018) дал Самсоняну и Сагателяну большое интервью, вызвавшее негодование действующей власти Армении. Весной 2024 года указанные оппозиционные деятели уже задерживались по обвинению в хулиганстве из-за критики власти.