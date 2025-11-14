В ЛНР вымогавшего деньги под видом сотрудника ФСБ осудили на 3,5 года условно

Таким образом мужчина заработал свыше 430 тыс. рублей

ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Луганска Луганской Народной Республики приговорил к трем годам шести месяцам условно мужчину, который под видом сотрудника УФСБ России по региону вымогал у жителей деньги за непривлечение к уголовной ответственности за якобы совершенные преступления. Как сообщили ТАСС в ведомстве, таким образом он заработал свыше 430 тыс. рублей.

"Житель региона, позиционировавший свою принадлежность к органам ФСБ России, путем обмана вымогал у местных жителей крупные суммы денег за непривлечение к уголовной ответственности их близких родственников, якобы совершивших преступления. Ущерб от действий злоумышленника составил более 430 000 рублей", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудники регионального УФСБ ранее задержали мужчину, было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

"Ленинский районный суд города Луганска с учетом признания вины и раскаяния в содеянном вынес фигуранту приговор в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года", - подчеркнули в региональном УФСБ.