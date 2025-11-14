СК завершил следствие по делу гендиректора компании "Микс Руф"

Виктора Попова обвиняют в хищении 22 млн рублей при выполнении гособоронзаказа

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Микс Руф" Виктора Попова, похитившего 22 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО "Микс Руф" Виктора Попова. Он обвиняется в хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2023 году между государственным заказчиком и ООО "Микс Руф" был заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ в здании детского сада военного городка Сергеевка Приморского края. Обязанности по надлежащему исполнению контракта возлагались на Попова. В 2024 году он представил фиктивные документы о выполненных работах и похитил свыше 22 млн рублей. В результате преступления условия многомиллионного контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.

"В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий военными следователями по уголовному делу арестовано имущество на сумму более 16 млн рублей. По уголовному делу допрошены свидетели, проведены очные ставки, изъяты и осмотрены предметы и документы, получены заключения судебных экспертиз, собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие вину Попова", - заключили в СК.