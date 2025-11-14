Суд постановил взыскать с Минфина 200 тыс. рублей по иску экс-губернатора Белых

В удовлетворении остальной части исковых требований было отказано

ПЕРМЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Свердловский районный суд Перми частично удовлетворил иск бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых к Министерству финансов РФ по компенсации морального вреда, нанесенного необоснованным уголовным преследованием по делу о злоупотреблении полномочиями. Суд постановил выплатить Белых компенсацию в размере 200 тыс. рублей при сумме иска 10 млн рублей, сообщили ТАСС в суде.

"Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать в пользу Белых Никиты Юрьевича компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать", - отметили в суде.

Как сообщил ТАСС адвокат Белых Дмитрий Кудрявцев, экс-губернатор планирует обжаловать решение суда.

Дела в отношении Белых

Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве, 28 июля того же года указом президента России Владимира Путина он был снят с поста губернатора в связи с утратой доверия. 1 февраля 2018 года Пресненский суд Москвы признал бывшего чиновника виновным во взяточничестве, назначив 8 лет колонии строгого режима и более 48 млн рублей штрафа. 21 июня 2024 года Белых вышел на свободу в связи с истечением срока наказания.

26 декабря 2023 года Октябрьский районный суд Кирова приговорил Белых к двум годам шести месяцам лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями и освободил от наказания в связи с истечением срока давности.

Согласно обвинению, создавая видимость достижения хороших результатов в предоставлении бюджетникам служебного жилья, Белых, будучи губернатором Кировской области, обеспечил выделение в коммерческую организацию ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" 488 млн рублей из областного бюджета для приобретения и строительства жилищного фонда. В действительности, по версии следствия, приобретенное и построенное жилье не получило статус служебного, а в последующем стало предметом залога по финансовым обязательствам. Белых вину не признал и заявил, что не видит факта злоупотребления полномочиями при увеличении уставного капитала общества и реализации программы по строительству и распределению жилья на условиях льготной аренды. По второму эпизоду районный суд Белых оправдал. Кировский областной суд 8 июля 2024 года отменил приговор, прекратил уголовное преследование Белых и признал за ним право на реабилитацию.

В январе сообщалось, что Белых в суде добился возмещения расходов на адвокатов на сумму более 8 млн рублей, связанных с незаконным уголовным преследованием.