В двух областях Украины отключили свет после повреждения инфраструктуры

Речь идет о Киевской и Одесской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Часть потребителей обесточена в Киевской и Одесской областях после повреждения энергетической инфраструктуры Украины в ночь на 14 ноября. Об этом сообщило Минэнерго страны, добавив, что в большинстве регионов вновь полные сутки будут действовать графики отключений.

"На утро остаются обесточенными потребители в <...> Киевской и Одесской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что также есть отключения на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

В Минэнерго объявили, что графики отключения света вновь будут действовать полные сутки в большинстве регионов Украины. В свою очередь в компании "Укрэнерго" сообщили, что отключения будут вводиться в объеме двух-четырех очередей, это значит, что их длительность в некоторых областях может составить до 16 часов.

8 ноября на Украине вновь сообщили о массовых повреждениях объектов энергетической инфраструктуры, были введены экстренные и аварийные отключения света. После стало известно, что остановлены обе ТЭС госкомпании "Центрэнерго" - Змиевская в Харьковской области и Трипольская в Киевской. Также серьезные повреждения получили Приднепровская ТЭС холдинга "ДТЭК" в Днепропетровской области и Кременчугская ГЭС.