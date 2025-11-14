На Урале грузовик с оружием и гранатой пытался въехать на территорию колонии

Прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции изъяла у злоумышленника оружие и боеприпасы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Водитель грузовика с гранатой, автоматом Калашникова, пистолетом и радиостанциями в кабине пытался въехать на территорию исправительной колонии в Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону.

"13 ноября в ИК-47 (Каменск-Уральский) ГУ ФСИН России по Свердловской области сотрудниками досмотровой группы учреждения на КПП по пропуску автотранспорта был досмотрен грузовой автомобиль под управлением гражданина <…>, въезжающего на территорию исправительной колонии для загрузки изготовленной продукции деревообработки. Во время досмотра сотрудниками УИС в кабине водителя обнаружены автомат Калашникова с патронами, ручная граната, пистолет охолещенный с двумя магазинами, тактический шлем, тактический рюкзак, подсумок с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, сотовые телефоны и аксессуары к ним", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что прибывшая на место следственно-оперативная группа полиции изъяла у злоумышленника оружие и боеприпасы. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).