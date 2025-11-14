Леонида Гозмана заочно приговорили к 10 годам колонии за оправдание терроризма

Политика также лишили права администрирования сайтов в сети Интернет сроком на 5 лет

Редакция сайта ТАСС

Леонид Гозман © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил политика Леонида Гозмана (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), обвиняемого в оправдании терроризма, к 10 годам колонии. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Признать Леонида Гозмана виновным и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, с лишением права администрирования сайтов в сети Интернет сроком на 5 лет", - сказано в судебном приговоре.

В ходе прений сторон прокурор Светлана Тарасова просила суд заочно приговорить Гозмана к 11 годам колонии общего режима.

По данным следствия, 75-летний Гозман, находясь за пределами РФ, во время прямой трансляции на одном из видеохостингов дал интервью зарубежному изданию, в котором содержатся признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории России, а также пропаганды терроризма.

Ранее Гозман был заочно осужден по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) на восемь лет шесть месяцев лишения свободы.