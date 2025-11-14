Суд в Пскове отклонил апелляцию по делу экс-чиновника о легализации госимущества

Речь идет об апелляционных жалобах адвокатов бывшего вице-спикера Псковского областного собрания депутатов Михаила Гавунаса

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 14 ноября. /ТАСС/. Псковский областной суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов бывшего вице-спикера Псковского областного собрания депутатов Михаила Гавунаса, который также являлся заместителем губернатора Псковской области, по делу о легализации госимущества на 1 млрд рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Псковским областным судом рассмотрены апелляционные жалобы защитников на приговор Псковского городского суда, которым Гавунас, ранее занимавший руководящие должности в Псковской области, осужден за организацию мошенничества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, совершение финансовых операций с имуществом, приобретенным преступным путем, в крупном размере. <...> По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор Псковского городского суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы защитников отклонены", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Псковским городским судом с осужденных в пользу правительства Псковской области взыскано более 1 млрд рублей в счет возмещения материального ущерба, их имущество арестовано в целях исполнения гражданского иска.

Дело помощника Гавунаса

Псковский городской суд в марте 2025 года также вынес приговор помощнику Гавунаса - Льву Саляеву. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

Следствием и судом установлено, что Михаил Гавунас при помощи привлеченного им за денежное вознаграждение Льва Саляева с января 1997 года по декабрь 2005 года обманным путем безвозмездно приобрел право на имущественный комплекс ЗАО "Псковпищепром", принадлежащий ГУП "Псковалко", и незаконно получил возможность пользоваться и распоряжаться имуществом данного учреждения. Также Гавунас, используя свое служебное положение, при участии сообщника Льва Саляева, путем обмана безвозмездно приобрел право на 42% доли ЗАО агрофирма "Черская".

Об уголовном деле

Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, поскольку он находится за пределами РФ и объявлен в международный розыск. По версии следствия, Гавунас, занимая должность первого заместителя главы администрации Псковской области в 1996-2000 годах, организовал хищение доли государственного унитарного предприятия "Псковалко" в уставном капитале компании "Псковпищепром", причинив государству ущерб. Следствие считало, что он приобрел контроль над "Псковпищепромом" путем перепродажи среди подконтрольных ему фирм незаконно выпущенных акций предприятия. В 2013 году Гавунас был объявлен в международный розыск. Псковский городской суд заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.