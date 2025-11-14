В Челябинской области в ДТП с автобусом пострадали пятеро детей

Им потребовалась медицинская помощь

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Следователь в Челябинской области возбудил уголовное дело по факту автомобильной аварии, произошедшей на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области, в результате которой пятерым детям потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По поручению и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту в следственном отделе по городу Миассу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказали в пресс-службе.

По информации управления, по предварительным данным, авария произошла на 1786-м км автодороги М-5 (в районе Миасского городского округа). Автобус перевозил детей из Челябинска на горнолыжный курорт.

В пресс-центре прокуратуры Челябинской области сообщили ТАСС, что всего в автобусе находился 51 несовершеннолетний в сопровождении трех взрослых. "Прокуратурой Миасса организована проверка, в ходе нее будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, требований при организованной перевозке детей", - сказали в пресс-центре областной прокуратуры.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Челябинской области, предварительно установлено, что автобус столкнулся с попутно двигавшимся автомобилем МАЗ с полуприцепом (автовоз).