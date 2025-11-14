Электрооборудование Нововоронежской АЭС повреждено при атаке БПЛА

Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не изменялся, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев

Нововоронежская АЭС © Игорь Кубединов

ВОРОНЕЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции (АЭС) получило повреждения в результате атаки БПЛА в ночь на 13 ноября. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"По уточненным данным, в результате атаки БПЛА в ночь на 13 ноября повреждения получило вспомогательное электрооборудование Нововоронежской АЭС. Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Нововоронежем тогда были уничтожены и подавлены восемь беспилотных летательных аппаратов. При падении обломков одного из них и оказалось повреждено электрооборудование недалеко от станции", - написал глава региона.

Он уточнил, что по этой причине несколько энергоблоков были отключены в автоматическом режиме, а один - продолжал работать в штатном режиме на полную мощность.

Уточняется также, что радиационный фон на АЭС и прилегающей территории не изменялся.

