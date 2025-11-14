В Петербурге поджегшего автомобиль подростка освободили от наказания

Обвинение в теракте суд переквалифицировал на умышленное повреждение имущества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Первый Западный окружной военный суд освободил от наказания 15-летнего подростка, который был задержан и арестован в июне за поджог автомобиля на Захарьевской улице в центре Санкт-Петербурга. Обвинение в теракте суд переквалифицировал на умышленное повреждение имущества, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд признал несовершеннолетнего виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), на основании ч. 1 ст. 92 УК РФ и в соответствии со ст. 432 УПК РФ освободил его от уголовного наказания. Суд применил к несовершеннолетнему принудительные меры воспитательного воздействия в виде предупреждения и передачи под надзор родителей на срок два года", - говорится в сообщении. Также суд вынес подростку предупреждение, разъяснив причиненный его действиями вред и последствия повторного совершения уголовных преступлений.

О задержании фигуранта стало известно 6 июня, на следующий день он был заключен под стражу. Как установило следствие, вечером 5 июня восьмиклассник разлил дизельное топливо и жидкость для розжига на капот автомобиля "Тойота Камри" с определенной серией номеров, в котором якобы находилось взрывное устройство, и поджег машину. В результате происшествия никто не пострадал, пожар был потушен. Неустановленный куратор, по указаниям которого действовал юноша, представлялся ему по телефону следователем ФСБ России.

Подсудимый признал себя виновным в содеянном и подтвердил показания, которые дал на предварительном следствии.

Суд пришел к выводу, что материалы дела не содержат доказательств, которые подтверждали бы цель фигуранта дестабилизировать деятельность органов власти. В то же время возможный умысел неустановленных лиц на совершение теракта руками не защищенного от таких действий несовершеннолетнего, которого они ввели в заблуждение относительно целей его действий, не может являться достаточным основанием для квалификации содеянного ребенком как акта терроризма.