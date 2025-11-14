В Подмосковье по делу о мошенничестве заочно арестовали гендиректора ЦПБ ОВИ

В рамках уголовного дела арестованы счета Сергея Люфанова на общую сумму более чем 11 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября./ТАСС/. Суд в Подмосковье санкционировал заочный арест в отношении генерального директора АО "Центр пожарной безопасности объектов военной инфраструктуры" (ЦПБ ОВИ) Сергея Люфанова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, Люфанов объявлен в розыск.

Кроме того, в рамках уголовного дела арестованы счета гендиректора на общую сумму более чем 11 млн рублей. "Люфанову С. Л. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и в этот же день он объявлен в розыск. Потерпевшим по уголовному делу признано Министерство обороны", - говорится в документах.

Там отмечается, что дело в отношении бизнесмена Люфанова ведет военное следственное управление Следственного комитета России по РВСН. Помимо мошенничества, следствие вменяет в вину фигуранту покушение на мошенничество в особо крупном размере при исполнении контракта с Минобороны. Вместе с тем защита обвиняемого обжаловала заочную меру пресечения в Мособлсуде, который оставил решение суда первой инстанции в силе, как и обеспечительные меры на его счета.

Основные виды деятельности компании бизнесмена Люфанова: обеспечению пожарной безопасности, строительство жилых и нежилых зданий, а также производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ. Численность работников на предприятии составляет 58 человек. Кроме того, сумма недоимки и задолженности по пеням и штрафам на момент привлечения предпринимателя к уголовной ответственности составила 10,8 млн рублей.