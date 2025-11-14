В Калининграде учредителя организации обвинили в неуплате налогов

Женщина уклонилась от уплаты НДС на общую сумму 1,8 млрд рублей

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Учредитель коммерческой организации в Калининградской области обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в бюджет государства на сумму свыше 1,8 млрд рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета России по региону.

"Следственными органами СК России по Калининградской области 46-летней жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего должностного положения, в особо крупном размере) и п. "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По версии следствия, в период со второго квартала 2019 года по первый квартал 2022 года обвиняемая уклонилась от уплаты в бюджет государства налога на добавленную стоимость на общую сумму 1,8 млрд рублей, что является особо крупным размером.

"Обвиняемая, являясь собственником предприятия по переработке орехов и сухофруктов, осуществляла предпринимательскую деятельность без уплаты таможенных пошлин, налогов и других сборов, ввозя на территорию Калининградской области и перерабатывая на производственном комплексе до готового состояния орехи и сухофрукты. В последующем продукция импортировалась в Московскую область и реализовывалась на территории Российской Федерации с использованием ряда взаимозависимых и подконтрольных обвиняемой юридических лиц с единым центром управления в Санкт-Петербурге", - отмечает следствие.

С целью увеличения прибыли от предпринимательской деятельности обвиняемая создала формальный документооборот с подконтрольными ей не менее 25 фирмами, организовав внесение в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по НДС по сделкам с фиктивными организациями. Указанные недостоверные сведения затем были предоставлены в налоговый орган.

Кроме того, по версии следствия, обвиняемая и еще ряд лиц, действовавшие с ней по предварительному сговору, осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества с ограниченной ответственностью, созданного якобы для осуществления внешнеэкономической деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации сырых орехов и сухофруктов из иностранных государств, а фактически не ведущего реальной предпринимательской деятельности, предоставили подложные документы в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области, на основании которых в 2021 и 2022 годах неправомерно получили субсидии из областного бюджета на поддержку юридических лиц, осуществлявших деятельность, в общей сумме 143,2 млн рублей.

"В настоящее время фигурантка задержана, допрошена, ей предъявлено обвинение. Следствием в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования на ее имущество и расчетные счета наложен арест", - отмечается в сообщении регионального управления СК РФ.