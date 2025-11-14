В ДНР наемника из Японии заочно приговорили к 14 годам колонии

Такао Тайнака прибыл на территорию Украины и вступил в Интернациональный легион

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам колонии гражданина Японии Такао Тайнаку за наемничество на стороне ВСУ, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего гражданина Японии Такао Тайнаки. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как установлено в суде, в феврале 2023 года Тайнака через пограничный пункт пропуска с Польшей прибыл на территорию Украины и вступил в Интернациональный легион. "Пройдя военную подготовку на территории тренировочных баз, он освоил необходимые навыки для участия в вооруженном конфликте, был обеспечен личным огнестрельным оружием. После этого до лета 2025 года он принимал участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил РФ. За указанные действия он получил вознаграждение, эквивалентное более 2,6 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Тайнака объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.