В Тульской области мужчину задержали за попытку устроить взрыв газа

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина намеренно открыл газовые конфорки на кухне

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который открыл газовые конфорки на кухне и собирался устроить взрыв газа в жилом доме в Тульской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В Тульской области житель многоквартирного дома позвонил в экстренные службы и сообщил о намерении устроить взрыв. Информация незамедлительно была передана моим коллегам из ОМВД России по Узловскому району, к месту происшествия направился ближайший наряд Госавтоинспекции", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, по прибытии полицейские выяснили, что находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина намеренно открыл газовые конфорки на кухне. В помещении ощущался резкий запах газа. "Инспекторы перекрыли подачу газа в квартире и открыли окна. В этот момент гражданин потянулся к зажигалке. Сотрудники пресекли противоправные действия злоумышленника, а затем доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тульской области, инцидент произошел в городе Узловой. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. С ним работают следователи. Расследование находится на контроле руководителя следственного управления Владимира Усова.