Юрия Дудя заочно приговорили к 1 году 10 месяцам колонии

Он обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента

Редакция сайта ТАСС

Юрий Дудь © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мировой суд столичного судебного участка №359 заочно приговорил журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) к 1 году 10 месяцам колонии общего режима и признал его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Обвиняемый Дудь признан виновным, судом ему назначено наказание в виде 1 года 10 месяцев колонии общего режима заочно", - сообщили в суде.

Дудь заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск.

В ходе прений сторон гособвинение заочно запросило 1 год 10 месяцев колонии для блогера. Дудь признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Дело в отношении него возбудили по материалам проверки прокуратуры Москвы. Установлено, что признанный иностранным агентом 39-летний Дудь был дважды в течение года оштрафован за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без плашки иноагента.

Вину он не признает, говорится в документах. Дудь был внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов в 2022 году. На своем YouTube-канале в 2024 году он перестал использовать маркировку иноагента.