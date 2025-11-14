ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Волгоградской области проводят проверку после смерти протоиерея

В социальных сетях появилась информация о смерти представителя православного духовенства
Редакция сайта ТАСС
13:43

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту смерти священнослужителя в Урюпинске Волгоградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По факту смерти проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу в социальных сетях появилась информация о смерти представителя православного духовенства. В частности, сообщалось, что служитель храма Сергия Радонежского протоиерей Сергий Скребцов покончил с собой. 

РоссияВолгоградская область