В Волгоградской области проводят проверку после смерти протоиерея

В социальных сетях появилась информация о смерти представителя православного духовенства

ВОЛГОГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту смерти священнослужителя в Урюпинске Волгоградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"По факту смерти проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пятницу в социальных сетях появилась информация о смерти представителя православного духовенства. В частности, сообщалось, что служитель храма Сергия Радонежского протоиерей Сергий Скребцов покончил с собой.