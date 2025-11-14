В Иванове главе оператора ТКО избрали изменили меру пресечения

Его освободили из-под стражи по состоянию здоровья

ИВАНОВО, 14 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Иваново изменил меру пресечения обвиняемому в даче взятки фактическому руководителю "Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)". По состоянию здоровья его освободили из-под стражи, запретив некоторые действия, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

"Постановлением Ленинского районного суда г. Иваново от 14 ноября 2025 года мера пересечения в виде заключения под стражу в отношении одного из фигурантов уголовного дела изменена на запрет определенных действий", - говорится в сообщении.

Обвиняемого отпустили из-под стражи в зале суда по состоянию здоровья. Ему вменена обязанность самостоятельно явиться для постановки на учет в контролирующий орган. Чтобы он не мог скрыться и оказать давление на свидетелей по уголовному делу, суд запретил ему общаться со свидетелями и двумя участниками судопроизводства, использовать интернет и средства связи. По решению суда подсудимый может использовать телефон только для вызова скорой помощи, сотрудников экстренных служб с уведомлением о каждом звонке.

По данным следствия, с августа 2021 года по февраль 2025 года фактический владелец ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО" передавал одному из руководителей департамента ЖКХ Ивановской области незаконное вознаграждение за общее покровительство. При этом взятка передавалась путем выплаты зарплаты родственникам чиновника, фиктивно трудоустроенным в организацию и подконтрольные ей компании. Общая сумма незаконного вознаграждения составила более 3 млн рублей.