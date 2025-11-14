В Татарстане завели дела на подрядчиков ИЖС

Ущерб составил 752 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Девять уголовных дел возбуждено в Татарстане против недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС), общий ущерб от действий которых составил 752 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Проверка в отношении подрядчика "Таунхаусы и дома" была начата в мае 2024 года по обращению главы Татарстана Рустама Минниханова после многочисленных жалоб граждан. В результате работы был определен целый ряд компаний - недобросовестных подрядчиков в сфере ИЖС. "Установлено количество пострадавших - это 260 человек на сумму 752 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В рамках уголовных дел наложен арест на имущество обвиняемых, которое в перспективе будет реализовано и направлено на возмещение ущерба.

Пострадавшим гражданам предложены меры поддержки, включая жилье по программе социальной ипотеки и 1 млн рублей в качестве первоначального взноса. Особое внимание уделяется многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и участникам СВО. "Проведена работа с банками по вопросу реструктуризации их задолженностей. Этой мерой воспользовались ряд пострадавших", - уточнили в пресс-службе.

Центробанк РФ направил кредитным организациям рекомендации по сохранению льготных условий для пострадавших, а глава Татарстана обратился в крупнейшие банки с просьбой учитывать эти рекомендации. Для предотвращения новых случаев обмана дольщиков ведется еженедельный мониторинг хода строительства проблемных объектов ИЖС.

В декабре 2024 года в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что в мае 2024 года обращение о неисполнении обязательств компанией "Таунхаусы и дома" поступило от жителей республики главе региона Рустаму Минниханову, который обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить действия подрядчика. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На старте расследования были определены четверо обвиняемых, из них двое были заключены под стражу, двое находились под домашним арестом. Имущество обвиняемых в размере 38 млн рублей было арестовано.