В Мурманской области более 1,7 тыс. жителей остаются без света

Причиной стали аварийные отключения в непогоду

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Село Лувеньга и частично ЗАТО Островной в Мурманской области, в которых проживают свыше 1,7 тыс. человек, еще остаются без электроэнергии из-за аварийных отключений в непогоду. В Островном четыре социальных объекта переведены на резервные источники питания, сообщила пресс-служба главного управления МЧС РФ по Мурманской области.

"Без электроснабжения остается село Лувеньга Кандалакшского района, 530 человек, 15 многоквартирных домов, 3 социально значимых объекта, 1 котельная. В ЗАТО Островной, [без электроснабжения] 1 244 человека, 36 многоквартирных домов, но 4 социально значимых объекта подключены к резервному питанию", - сообщили в ГУ МЧС по области.

Без электроснабжения остаются котельные в поселках Печенга и Никель. Причины отключения выясняются, в котельные планируют доставить резервные источники питания сообщили в областном главке МЧС.

По данным ГУ МЧС, в ночь на 14 ноября перебои с электроснабжением затронули более 22 тыс. человек и почти 40 социально значимых объектов.

Сильная метель, снегопады со штормовым ветром в порывах до 29 метров в секунду продлятся в регионе до воскресенья. Из-за непогоды частично закрыты участки автодорог, закрывался аэропорт Мурманска.