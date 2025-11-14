В Москве легковая машина упала с третьего этажа паркинга

Причиной происшествия стал водитель, который перепутал педали

Редакция сайта ТАСС

© Денис Воронин/ АГН "Москва"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Автомобиль упал с одного из этажей многоэтажного паркинга на юге Москвы, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Произошло падение транспортного средства в многоэтажной парковке. Предварительно, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах ТАСС уточнил, что легковая машина пробила ограждение и рухнула с 3-го этажа паркинга на улице Газопровод на юге Москвы. Внутри автомобиля находились два человека, они серьезно не пострадали. "Предварительно, водитель перепутал педали газа и тормоза, в результате чего и произошло падение", - сказал собеседник агентства.