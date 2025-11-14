Жители 95 вологодских сел и деревень остались без света

Электроснабжение планируют восстановить к 20:00

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. В Вологодской области свыше 1 200 жителей 95 населенных пунктов временно остались без электроснабжения в непогоду. Его планируют восстановить 14 ноября к 20:00, сообщила заместитель губернатора Евгения Мазанова.

"Отключено электроснабжение у 1237 потребителей в 95 населенных пунктах Сямженского, Грязовецкого, Вожегодского, Устюженского, Чагодощенского округов, Вологды и Череповца", - привел доклад Мазановой губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

На устранение аварий направлены 48 человек в составе 12 бригад, 12 единиц техники. Ориентировочное время восстановления - до 20:00 14 ноября, сообщила замгубернатора.

По данным Вологодского гидрометцентра, территория области оказалась под влиянием активного атлантического циклона, с которым пришло потепление до плюс 7 градусов, порывистый ветер до 15-17 м/с и дождь. К вечеру территорию пересечет холодный атмосферный фронт, начнется понижение температуры до минус 1, минус 4 градусов, дождь перейдет в снег, возможно налипание мокрого снега на провода ЛЭП и ветви деревьев, на дорогах сформируется гололедица.