Под Калининградом ребенок с инвалидностью погиб при пожаре в доме

Его мать госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. В Советске Калининградской области семилетний ребенок с инвалидностью погиб при пожаре в частном доме. Его мать с травмами госпитализирована, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

"Сотрудники МЧС России ликвидировали огонь в частном доме на улице Красина. В результате происшествия погиб семилетний ребенок с инвалидностью, его мать получила травмы и госпитализирована", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара привлекались 12 человек личного состава и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в управлении СК РФ.