Завершено расследование дела против судей и прокурора МУС

Фигуранты дела обвиняются в нарушении российского законодательства, связанного с незаконным преследованием граждан РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении судей и прокурора Международного уголовного суда (МУС) завершено. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете РФ.

"Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда, обвиняемых в нарушении российского законодательства, связанного с незаконным преследованием российских граждан", - сказали в СК.

Дело возбуждалось в отношении прокурора МУС Хана Карим Асад Ахмада, судей МУС: Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинеса, Хайкеля Бен Махфуда, а также председателя МУС Петра Юзефа Хофманьского, его заместителей Карранса Лус дель Кармен Ибаньеса, Бертрама Шмитта, Рене Аделаиды Софи Алапини-Гансу.

Им заочно предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела), ч. 2 ст. 301 (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей), ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 (подготовка к нападению на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения) УК РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

17 марта 2023 года МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва не признает юрисдикцию МУС.