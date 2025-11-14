Expressen: в Стокгольме из-за наезда автобуса на остановку погибли три человека

По данным Стокгольмского региона, пострадали пять человек

СТОКГОЛЬМ, 14 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще несколько пострадали, после того как двухэтажный автобус наехал на автобусную остановку на улице Валхаллавеген в центральной части Стокгольма. Об этом пишет газета Expressen.

Полиция сообщает, что водитель автобуса задержан. По данным Стокгольмского региона, пострадали пять человек, двое из которых были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

Как отмечает Expressen, водитель не был известен полиции, а причиной аварии стала болезнь, которую правоохранители не комментируют. Шофер шокирован и расстроен произошедшим.

Автобус, в котором не было пассажиров, врезался в столб, а остановка находилась перед ним. На месте происшествия находится большое количество полицейских, машин скорой помощи и спасательных подразделений.