В Башкирии в ДТП погибли два человека

Еще пять доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

УФА, 14 ноября. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Башкирии, в результате два человека погибли и еще пять, в том числе двое детей, доставлены в больницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов.

"В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи, еще пятерых участников аварии, в том числе двоих несовершеннолетних, осматривают врачи", - написал он.

Авария произошла около 19:00 (17:00 мск) на 45-м км автодороги Стерлитамак - Стрелибашево - Федоровка. По предварительным данным, 76-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Toyota Camry.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.

По данным прокуратуры республики, в результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2115. Еще один их попутчик, а также женщина, управлявшая иномаркой, и ее пассажиры, в том числе двое малолетних детей, доставлены в медицинское учреждение. Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Стерлибашевского района Ильнур Сайфуллин.