В Пермском крае пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

Погибли шесть человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пассажирский рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Пермском крае, в результате ДТП погибли 6 человек, еще 15 получили различные травмы. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

"На 55-м км дороги Р-243 Кострома - Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса "ГАЗель Next", - сказал собеседник агентства, уточнив, что 6 человек погибли и 15 пострадали.

В пресс-службе СУ СК по региону сообщили, что среди погибших есть несовершеннолетний.

"В результате ДТП есть погибшие, среди которых есть несовершеннолетний. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их точное количество устанавливается", - сообщили в ведомстве.