На Кубани с экс-полицейского взыскали 29,5 млн рублей

Мужчина не смог объяснить происхождение денежных средств

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Краснодара взыскал в доход государства более 29,5 млн рублей, которые были обнаружены на счету бывшего сотрудника полиции, а он не смог объяснить их происхождение. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

"Направлено исковое заявление о взыскании в доход Российской Федерации денежных средств в сумме свыше 29,5 млн рублей. Решением суда требования искового заявления удовлетворены в полном объеме - с бывшего служащего в доход Российской Федерации взысканы указанные денежные средства", - говорится в сообщении.

ГУ МВД по Краснодарскому краю предоставило результаты проверки отчетов, в которых сотрудники сообщают о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В ходе проверки ведомству не удалось получить от бывшего сотрудника документы, которые бы подтвердили законное происхождение средств на его банковских счетах. А сумма между тем превышала его доходы не только за отчетный период, но и за два предыдущих года.

Решение суда пока не вступило в законную силу.