В нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу
18:54
обновлено 19:09
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены работали в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.
В красной зоне остаются отдельные районы Сумской, Харьковской и Черниговской областей.
В новость внесены изменения (22:09 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.