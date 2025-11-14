В нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены работали в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.

В красной зоне остаются отдельные районы Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

В новость внесены изменения (22:09 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.