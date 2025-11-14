ТАСС: куратор подготовки теракта на чиновника РФ имеет долги на 106 тыс. рублей

Задолженность включает в себя штрафы ГИБДД, неоплаченные налоги и сборы, говорится в материалах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Скрывающийся на Украине Джалолиддин Шамсов, курировавший подготовку покушения на высшего чиновника РФ, имеет в России задолженность на сумму более 106 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

За уроженцем Таджикистана Шамсовым, получившим российское гражданство в 2010 году, числится задолженность на сумму свыше 106 тыс. рублей. Она включает штрафы ГИБДД, неоплаченные налоги и сборы, говорится в материалах. Часть долгов взыскивают в принудительном порядке.

Согласно банку исполнительных производств, в отношении Шамсова открыты 13 исполнительных производств, 11 из них - штрафы ГИБДД.

ФСБ ранее сообщила о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России, взрыв хотели совершить у могилы его близких на Троекуровском кладбище. Задержаны трое соучастников подготовки теракта - двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии. Имя и должность чиновника не уточняются.

Предполагаемый куратор - Джалолиддин Шамсов находится на Украине. В России он разыскивается за убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия.