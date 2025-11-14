NDTV: в Индии из-за взрыва в полицейском участке погибли семь человек

По информации источников телеканала, число жертв может увеличиться, поскольку пятеро пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 7 человек погибли и еще 27 пострадали из-за взрыва в полицейском участке Ноугам в индийском городе Сринагар (союзная территория Джамму и Кашмир). Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По их информации, взрыв произошел, когда группа криминалистов проверяла взрывчатые вещества, хранившиеся в участке.

Число жертв может увеличиться, поскольку пятеро пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии. Большинство погибших были полицейскими и сотрудниками судебно-медицинской экспертизы, указывает телеканал.

Отмечается, что из-за взрыва, помимо сотрудников полиции, погибли два чиновника администрации Сринагара. Пострадавшие были доставлены в 92-й госпиталь индийской армии.

Полицейский участок в районе Ноугам ранее раскрыл дело о размещении плакатов террористической группировки "Джаиш-е-Мухаммад" в разных частях района, отмечает NDTV. Сейчас район оцеплен, на место происшествия прибыли высокопоставленные сотрудники полиции.