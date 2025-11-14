В районе Курильских островов произошли два землетрясения

Их магнитуда составила выше 5

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Сейсмологи зафиксировали два землетрясения магнитудой выше пяти у Курильских островов, толчки могли ощущаться в городе Северо-Курильске. Об этом сообщили в филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

Читайте также

Дрожь земли: какими были самые крупные землетрясения на Дальнем Востоке России

Первое землетрясение произошло в 05:41 (21:41 мск 14 ноября) на глубине 19 км в 168 км восточнее Северо-Курильска. Его магнитуда составила 5,3. Второе землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали спустя 4 минуты в 165 км от Северо-Курильска на глубине 38 км под морским дном. Жители Северо-Курильска могли ощутить толчки силой два-три балла.