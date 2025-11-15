Дело генерал-майора Росгвардии Рябых начнут рассматривать 18 ноября

Его обвиняют в получении взятки в размере 15 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд 18 ноября приступит к судебному следствию в отношении генерал-майора Росгвардии, бывшего руководителя департамента техники и вооружения ведомства Константина Рябых, обвиняемого в получении взятки в размере 15 млн рублей. Об этом сказано в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Первое заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении Константина Рябых, обвиняемого по ч .6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), назначено на 18 ноября", - сказано в документе.

По данным материалов, между Росгвардией и ООО "Оружейная палата" был заключен госконтракт на 1,3 млрд рублей по поставке средств борьбы с БПЛА, а именно на ружья "Выжигатель". Рябых взял 15 млн рублей в качестве взятки за лоббирование интересов компании по исполнению госконтракта. Проверка ружей по борьбе с БПЛА выявила, что они не пригодны для использования, и госконтракт был выполнен недобросовестно. Задержанные представители ООО "Оружейная палата" дали показания на Рябых и заключили досудебное соглашение.

Рябых ранее занимал должность командира войсковой части №3910 - это полк внутренних войск МВД, расквартированный в Костроме. Его задачей являлась помощь полиции в обеспечении общественного порядка. Часть была ликвидирована в 2017 году. Рябых занимался вопросами, связанными с ее расформированием.