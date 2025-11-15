ТАСС: дело блогера Ефремова о спонсировании ФБК направили в прокуратуру

Ведомство утвердит обвинительное заключение, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Материалы уголовного дела в отношении блогера и основателя сети магазинов одежды и обуви Никиты Ефремова (внесен в РФ в перечень экстремистов), обвиняемого в спонсировании признанного в России экстремистским и запрещенного Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Материалы дела Ефремова направлены в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключении. После определения подсудности их рассмотрит по существу один из столичных судов", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Ефремова, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации). Блогер признал фактические обстоятельства совершенного им преступления, но настаивает на своей невиновности и неправильно вмененной ему квалификации.

Вместе с тем допрошенных в ходе предварительного следствия партнеров Ефремова по бизнесу не стали привлекать к уголовной ответственности. Таким образом, студент магистратуры РАНХиГС Дмитрий Шапкин и студент магистратуры МГУ Никита Бабаян остались в деле в статусе свидетелей. Адвокат бизнес-партнеров блогера Александр Карабанов заявлял ТАСС об отсутствии претензий к его подзащитным Шапкину и Бабаяну со стороны органов следствия.

Ефремову предъявлено обвинение в совершении 6 эпизодов преступления по ст. 282.3 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования преступлений экстремистской направленности). По данным следствия, он, находясь на территории Москвы и Московской области, с сентября 2021 по февраль 2022 года, являясь противником действующих органов власти РФ, переводил ежемесячно по 1 тыс. рублей в течение полугода на нужды и обеспечение ФБК.

Обвиняемый в кабинете следователя в ходе допроса причастность к инкриминируемому преступлению отверг. Ефремов отмечал, что какого-либо умысла, направленного на финансирование той или иной экстремистской организации, у него никогда не было. При этом в начале следствия, после допроса в статусе подозреваемого, он отказался добровольно передавать правоохранительным органам свои гаджеты и пароли к ним. Но уже после допроса в качестве обвиняемого фигурант заявил о частичном признании вины. В августе Останкинский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако в дальнейшем следствие не заявляло в судебную инстанцию ходатайство о продлении блогеру меры пресечения. Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.