La Nacion: в Аргентине при взрыве на заводе пострадали более 20 человек

Редакция сайта ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 ноября. /ТАСС/. Сильный взрыв произошел на заводе по производству агрохимикатов в пригороде столицы Аргентины. Как сообщила газета La Nacion, пострадали не менее 22 человек.

Взрывная волна выбила окна в домах в районах, прилегающих к промышленному парку. "К нам поступают люди с порезами от разбитых стекол, травмами и сотрудники с ожогами", - приводит издание слова врача больницы, расположенной в городе Эсейса, где произошел взрыв.

На месте работают пожарные. На видеокадрах, снятых с высоты, видно, что огонь охватил обширную площадь, над местом поднимаются столбы густого дыма. Власти предупредили о необходимости закрыть окна из-за возможных токсичных выбросов.

Расположенный рядом международный аэропорт имени министра Пистарини продолжает работу. Причины взрыва пока не установлены.