В Новосибирской области столкнулись три грузовика

Виновник ДТП погиб на месте происшествия

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Водитель большегруза выехал на встречную полосу на трассе Р-254 "Иртыш" в Убинском районе Новосибирской области, после чего столкнулся с двумя другими грузовиками. Виновник ДТП погиб на месте происшествия, сообщили в региональной прокуратуре.

"Предварительно установлено, что 15 ноября 2025 года в утреннее время на участке автодороги Р-254 "Иртыш" произошло ДТП с участием трех большегрузных автомобилей. Один из участников ДТП допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с одним большегрузным автомобилем, а впоследствии совершил лобовое столкновение со вторым, в результате чего произошло возгорание автомобилей", - рассказали в надзорном ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение. Проводится уголовно-процессуальная проверка.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что травмы также получил еще один водитель грузового автомобиля.