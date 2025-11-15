Семь пострадавших в ДТП с автобусом в Прикамье находятся в тяжелом состоянии

Еще пять - в состоянии средней степени тяжести

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Семь пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае находятся в тяжелом состоянии, еще пять - в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень в своем Telegram-канале.

"На сегодняшнее утро все пациенты, среди которых один ребенок, получают необходимую медицинскую помощь в условиях пермских стационаров. Пять пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные семь - в тяжелом", - сообщила Крутень.

По словам министра, бригады скорой медицинской помощи и экстренного реагирования оперативно прибыли на место ДТП, что позволило своевременно оказать медицинскую помощь всем нуждающимся.

"Усилиями медиков Кунгурской больницы пациенты еще вчера были своевременно стабилизированы, что позволило уже сегодня перевести всех 12 пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы", - написала Крутень. К работе с пострадавшими и их родственниками привлечены психологи.

Как ранее сообщали в СУ СК России по Пермскому краю, в результате аварии погибли 7 человек, в том числе несовершеннолетняя девушка, 12 человек получили травмы.

ДТП произошло 14 ноября в 20:40 (18:40 мск) на 64-м км автодороги Р-243 в Кунгурском муниципальном округе вблизи деревни Черепахи. По предварительным данным Госавтоинспекции Прикамья, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, чтобы уйти от столкновения с идущим впереди транспортным средством, где столкнулся с фурой. По факту ДТП возбуждены два уголовных дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), которые объединены в одно производство.