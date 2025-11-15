В Карачаево-Черкесии арестовали врача по делу о передаче младенца

По данным следствия, женщина родила девочку, не желая брать ответственность за воспитание дочери, она отдала ребенка медработнику

ЧЕРКЕССК, 15 ноября. /ТАСС/. Суд в Карачаево-Черкесии заключил под стражу заведующую акушерским отделением республиканского перинатального центра, которой местная жительница отдала своего новорожденного ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК России по региону.

"По ходатайству следствия судом в отношении медицинского работника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второй женщины - запрет определенных действий", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году в региональном перинатальном центре местная жительница родила девочку. Не желая брать ответственность за воспитание дочери, она сообщила об этом заведующей акушерского отделения. Медработник предложила отдать ей ребенка, пообещав найти для него семью. Женщины устно заключили безвозмездную сделку в отношении новорожденной, которую в последующем врач оставила себе, оформив фиктивные документы.

Возбуждено уголовное дело по п. "б", "в", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Ход расследования контролирует прокуратура Карачаево-Черкесии.