На территории рязанского предприятия произошло возгорание из-за обломков БПЛА
05:43
МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Обломки сбитого БПЛА, упавшие на территорию рязанского предприятия, вызвали возгорание.
По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.