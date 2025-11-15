Лозовая осталась без тепла из-за повреждения инфраструктуры

Ночные взрывы нанесли ущерб объектам критического значения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Перебои с теплоснабжением возникли в Лозовой Харьковской области на востоке Украины из-за повреждения нескольких объектов критической инфраструктуры после ночных взрывов. Об этом сообщил мэр города Сергей Зеленский.

"Поражены объекты критической инфраструктуры. Это повлекло очередные перебои с теплоснабжением", - написал он в своем Telegram-канале.

В ночь на 15 ноября в Харьковской области звучали сирены воздушной тревоги.