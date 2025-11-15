Бывшая участница K-pop группы отбилась от грабителя в своем доме

Нана и ее мать смогли обезвредить нападавшего, а затем обратились в полицию

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Бывшая участница южнокорейской поп-группы After School Лим Чжин А (псевдоним - Нана) вместе с матерью смогла дать отпор мужчине, который вломился в ее дом с ножом. Об этом сообщила газета "Чосон ильбо".

По данным издания, около 06:00 по местному времени (00:00 мск) в городе Кури вблизи Сеула мужчина в возрасте от 30 до 40 лет вломился в малоэтажное жилое здание и потребовал деньги от жильцов, угрожая ножом. В тот момент дома находилась Нана и ее мать. Они смогли обезвредить нападавшего, а затем обратились в полицию.

По информации газеты, подозреваемый находится в больнице. В его отношении открыто дело, он подозревается в попытке совершить разбойное нападение.