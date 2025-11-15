ТАСС: замначальника ГУ ФСИН по Челябинской области арестовали

Сергея Бульчука заключили под стражу по делу о коррупции

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска арестовал первого заместителя начальника регионального ГУ ФСИН полковника внутренней службы Сергея Бульчука. Накануне его задержали по делу о коррупции сотрудники управления ФСБ России по региону совместно с коллегами из ГУ СБ ФСИН России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Центральный районный суд Челябинска сегодня арестовал первого заместителя начальника регионального ГУ ФСИН полковника внутренней Бульчука до 12 января 2026 года. Кроме того, арестована главный бухгалтер ведомства, полковник внутренней службы Марина Уфимцева", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей начальнику ОСБ ГУ ФСИН по Челябинской области, полковнику внутренней службы Олегу Мохову.

Накануне со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что фигуранты были задержаны сотрудниками УФСБ совместно с сотрудниками ГУ СБ ФСИН России. Также задержан был и представитель коммерческой организации, подозреваемый в даче взяток.

По данным силовиков, сотрудники ГУ ФСИН в числе прочего использовали производственные мощности пенитенциарных учреждений и труд осужденных для личного обогащения. Возбуждены уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).